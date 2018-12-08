Душа лежит к России: сириец рассказал, как оказался в Сочи

Сочи, 8 декабря. Гражданин Сирии Мсалам Карказан приехал в Сочи шесть лет назад, сейчас он не может представить свою жизнь без России. На берегу Черного моря сириец обрел новых друзей, а также открыл собственное дело.

«Там, где я жил, в 15 километрах от Дамаска, все разбомбили. Я видел на фотографиях в интернете. Нашего дома больше нет», — рассказывает Мсалам.

По словам сирийца, когда ему предложили работу шеф-поваром ресторана в Сочи, он долго не раздумывал. Теперь, узнав Россию лучше, Муса, как называют Карказана друзья, признается, что уже не хочет никуда уезжать.

«Конечно, я скучаю по дому, но что делать? Возвращаться пока не хочу, мне не нравится жить там, где конфликты. Душа лежит к этой стране. Я здесь живу, здесь и состарюсь», — признается Муса.

Сейчас Муса владеет в Сочи собственным рестораном, он не скрывает, что безмерно благодарен России, которая помогает Сирии.

«Если Россия приняла решение остановить все, что там [в Сирии] происходит, все получится, просто нужно время», — уверен сириец.

Напомним, операция ВКС РФ началась в Сирии 30 сентября 2015 года, в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о разгроме боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1, которые совместно с другими группировками в 2015 году контролировали около 70% процентов всей территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.