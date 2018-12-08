Владимир Путин одобрил новый состав СПЧ. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Владимир Путин одобрил новый состав СПЧ Владимир Путин одобрил новый состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий указ размещен на сайте СПЧ. Согласно данному указу, председателем совета по-прежнему будет Михаил Федотов. В состав совета вошла председатель московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, главный редактор издания «Московский комсомолец» Павел Гусев, сценарист и режиссер Александр Сокуров, а также председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Владимир Путин провел заседание Высшего евразийского экономического совета Под председательством Владимира Путина в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета в узком составе. Владимир Путин выступил с идеей разработать совместную программу научно-технологического сотрудничества и назвал перспективным создание странами ЕАЭС общей группировки спутников. Поговорили и о сотрудничестве в газовой отрасли. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что цена на газ для его страны гораздо выше, чем для регионов России. Российский лидер на это ответил, что цена все же гораздо ниже, чем цены для Европы. Снижение же стоимости голубого топлива возможно при условии более тесной интеграции и унификации экономик двух стран, к чему, по словам президента, страны вполне готовы. После заседания ЕАЭС состоялась неформальная встреча глав стран СНГ. Прошла она в форме обеда, где лидеры независимых государств подвели итоги сотрудничества в уходящем году.

Президент России провел встречу с премьером Греции Другое важное мероприятие президент России провел в пятницу — он встретился с премьер-министром Греции Алексом Ципрасом. Несмотря на сложности в отношении двух стран, возникшие в недавнем прошлом, было решено налаживать взаимодействие. В ходе встречи был подписан ряд документов. По словам греческого премьера, Афины нацелены на экономическое взаимодействие с Москвой. Сотрудничество двух стран предполагает, что Греция войдет в энергетический узел Балканского региона.

Комиссию Общественной палаты по СМИ возглавил Александр Малькевич Общественная палата Российской Федерации выбрала нового главу комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Им стал Александр Малькевич. Отмечается, что ранее он занимал должность заместителя председателя комиссии, а в данный момент является главредом USA Really. Члены Общественной палаты ратифицировали его кандидатуру на посту председателя единогласным решением. Кроме того, первым заместителем главы комиссии стал Вячеслав Лащевский, до этого занимавший пост зампредседателя.

Военные России и Армении отразили авиаудары условного противника Военнослужащие авиационной военной базы РФ, дислоцированной в Армении, и силы ПВО Южного военного округа провели совместную тренировку с военными Армении по отражению авиаударов условного противника. Отрабатывалось не только отражение ударов с воздуха, но и оказание помощи терпящим бедствие воздушным суднам. Всего в совместных учениях было задействовано более 100 единиц военной техники. Особенность тренировки состояла в том, что полеты в составе пар и звеньев наравне с опытными пилотами проводили молодые летчики, выпускники 2018 года.

В России упростят процедуру установления инвалидности В России процедуру установления инвалидности максимально упростят и сделают ее более комфортной для граждан. Об этом сообщил глава Минтруда нашей страны Максим Топилин. Речь идет, в частности, о форме, которая выступает основным документом для направления на соответствующую экспертизу. Для нее Минтруд совместно с Минздравом разрабатывает перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания, чтобы в процессе не возникало разногласий. Документооборот этого процесса планируют сделать электронным, чтобы обеспечить более качественный контроль.

Тверской суд Москвы продлил арест Кокорина и Мамаева Тверской суд Москвы продлил арест обвиняемым в хулиганстве футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Спортсмены останутся в СИЗО еще на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока их заключения до 8 февраля 2019 года. Под стражей останутся и брат Кокорина Кирилл, и еще один участник потасовок Александр Протасовицкий. Отметим, сегодня футболисты встретились впервые после ареста. До этого их дела рассматривали разные суды.