Протестующие в Париже требуют отставки Макрона | 8 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Протестующие в Париже требуют отставки Эммануэля Макрона Столица Франции готовится к новой волне протестов «желтых жилетов», протестующих изначально против повышения цен на топливо, а теперь – против реформ либеральной власти. Среди требований народа – отставка президента Эммануэля Макрона и повышение уровня соцгарантий. Корреспондент ФАН, находящийся на месте событий, сообщает, что всех парижан, одетых в желтые жилеты, полиция задерживает на подходе к центру. Власти блокировали город. Пассажиров метро высаживают за три станции до Триумфальной арки, дальше всем приходится идти пешком.

Число рабочих мест для иностранцев в 2019 году уменьшится на 20% Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил число рабочих мест для иностранцев на следующий год. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства. Согласно документу, в 2019 году потребность РФ в иностранных работниках составит 144 583 человека. Это на 20% ниже, чем в 2018. Приезжающие на работу в Россию иностранцы должны удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных сотрудников и помочь в выполнении крупных инвестиционных проектов.

В клубе итальянского города Анкона в давке погибли шесть человек В ночь на субботу в одном из клубов Итальянского города Анкона из-за давки погибли шесть человек, более шестидесяти пострадали. В клубе произошла драка, неизвестный распылил перцовый баллончик. Из-за этого в помещении началась паника, посетители стали пробиваться наружу. В образовавшейся давке погибли люди. По словам полицейского, в настоящий момент невозможно определить ответственных. Началось расследование случившегося.