Полиция в Париже задерживает всех горожан в желтых жилетах

Париж, 8 декабря. Французская полиция в субботу начала задерживать в Париже всех жителей города, одетых в желтые жилеты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Правоохранители останавливают их на подходе к центру французской столицы. Чтобы попасть на протестные акции, молодые люди прячут жилеты под куртками.

В субботу Париж готовится к новой волне протестов «желтых жилетов». На месте находится корреспондент ФАН Владимир Тулин, он следит за развитием событий. Изначально акции были направлены против повышения цен на бензин, однако теперь парижане собираются на улицах, чтобы высказать недовольство по поводу либеральных реформ. Они требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Протестные акции продолжаются во Франции с 17 ноября. Они получили название «желтых жилетов» по обязательному аксессуару французских водителей.