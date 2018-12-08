Лондон, 8 декабря. Британские спецслужбы хотят усилить давление на шестерых бизнесменов из России, передает в субботу The Daily Telegraph.

Как сообщил источник издания в правительственных кругах, такие меры Лондон намерен принять, чтобы ограничить российским предпринимателям «пространство для маневра» и их свободу перемещения по Европе.

По информации The Daily Telegraph, в список попали Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги. Издание уточняет, что перечень уже был представлен премьер-министру страны Терезе Мэй.

В материале подчеркивается, что ограничениями в отношении российских бизнесменов Лондон намерен ответить Москве на инцидент в Солсбери, в причастности к которому Британия голословно обвиняет российскую сторону.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии британских следователей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Еще до проведения расследования Лондон бездоказательно обвинил РФ в причастности к инциденту.

Доказательств британская сторона не предъявила до сих пор. Москва предлагала британским коллегам помочь в расследовании инцидента в Солсбери, однако российских специалистов к делу не подпускают. МИД РФ считает так называемое «дело Скрипаля» провокацией.