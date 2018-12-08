Стали известны новые подробности трагедии в итальянском клубе, где произошла давка
Рим, 8 декабря. Глава полицейского управления итальянской Анконы Оресте Капоказа опроверг информацию о том, что двери запасного выхода клуба были закрыты во время давки, жертвами которой стали шесть человек.
В ночь на субботу в одном из клубов Анконы произошла драка, неизвестный распылил перцовый баллончик, из-за этого в помещении началась паника. Посетители стали пробиваться наружу, в давке погибли шесть человек, более 60 получили травмы. Ранее стало известно, что запасной выход мог быть закрыт.
«Нет, двери запасного выхода были открыты, туда направилась большая часть людей», — заявил Капоказа.
По словам полицейского, снаружи здания расположены два ограждения, которые резко меняют высоту, из-за этого многие посетители стали падать. Он добавил, что в настоящий момент невозможно назвать причину трагедии и определить ответственных. По факту произошедшего ведется расследование.
#Corinaldo (AN) #8dic, nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.