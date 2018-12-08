Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Стали известны новые подробности трагедии в итальянском клубе, где произошла давка

42
0 Оставить комментарий

Стали известны новые подробности трагедии в итальянском клубе, где произошла давка

Рим, 8 декабря. Глава полицейского управления итальянской Анконы Оресте Капоказа опроверг информацию о том, что двери запасного выхода клуба были закрыты во время давки, жертвами которой стали шесть человек.

В ночь на субботу в одном из клубов Анконы произошла драка, неизвестный распылил перцовый баллончик, из-за этого в помещении началась паника. Посетители стали пробиваться наружу, в давке погибли шесть человек, более 60 получили травмы. Ранее стало известно, что запасной выход мог быть закрыт.

«Нет, двери запасного выхода были открыты, туда направилась большая часть людей», — заявил Капоказа.

По словам полицейского, снаружи здания расположены два ограждения, которые резко меняют высоту, из-за этого многие посетители стали падать. Он добавил, что в настоящий момент невозможно назвать причину трагедии и определить ответственных. По факту произошедшего ведется расследование.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.