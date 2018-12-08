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Володин объяснил, как США используют террористов в своих целях

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Володин объяснил, как США используют террористов в своих целях

Тегеран, 8 декабря. США используют террористические организации, чтобы вмешиваться в дела суверенных государств. Об этом рассказал спикер Госдумы РФ, участвующий в конференции по борьбе с терроризмом в Иране.

По мнению Володина, общие усилия мирового сообщества по противодействию террористической угрозе подрываются действиями США, преследующих геополитические интересы.

«США продолжают использовать террористов и экстремистов как инструмент давления, прямого вмешательства в дела суверенных государств», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы РФ отметил, что Вашингтон навязывает другим странам свою концепцию внедрения «антиэкстремистских стандартов», которые таковыми на самом деле не являются.

Напомним, на конференции в Тегеране Володин также предложил создать единый список террористических организаций.  

Володин объяснил, как США используют террористов в своих целях

Автор: Федор Веснин
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