Володин призвал создать единый список террористических организаций

Тегеран, 8 декабря. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на конференции в Иране предложил создать единый список террористических организаций. По мнению Володина, двойное толкование в вопросе определения терроризма недопустимо.

«Должен быть единый список террористических организаций. Мы должны не допускать двойного толкования их [террористов] действий», — сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что террористов нужно лишить источников финансирования, одним из которых является наркоторговля. Напомним, Володин в субботу принимает участие во второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции. Мероприятие посвящено борьбе с терроризмом.