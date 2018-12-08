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Политика

Володин призвал создать единый список террористических организаций

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Володин призвал создать единый список террористических организаций

Тегеран, 8 декабря. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на конференции в Иране предложил создать единый список террористических организаций. По мнению Володина, двойное толкование в вопросе определения терроризма недопустимо.

«Должен быть единый список террористических организаций. Мы должны не допускать двойного толкования их [террористов] действий», — сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что террористов нужно лишить источников финансирования, одним из которых является наркоторговля. Напомним, Володин в субботу принимает участие во второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции. Мероприятие посвящено борьбе с терроризмом.  

Автор: Федор Веснин
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