Какие законы вступают в силу в декабре?

С 21 декабря вступает в силу Федеральный закон, который затронет юрлица и индивидуальных предпринимателей (ИП), консультирующих по вопросам ценных бумаг и по сделкам с ними. При этом, инвестиционные советники должны вступить в саморегулирующуюся организацию.

За 10 дней до Нового года на трассах останется меньше усталых водителей. С 21 декабря сотрудники ГАИ получат право проверять тахографы. Это устройство контролирует скорость движения и соблюдение режима работы и отдыха водителя.

Перед самым праздником, 30 декабря, изменится и сама организация дорожного движения. Появится Федеральный закон, который установит приоритет безопасности над скоростью. Новый документ также позволит региональным властям запретить платные парковки у жилых домов, школ и больниц. Кроме того, ремонт дорог станет меньшей проблемой для водителей. Новые правила требуют создавать обязательный объезд дороги если ремонтники перекрыли ее больше, чем на 50%.

До конца года негосударственные пенсионные фонды должны, работающие как НКО, должны преобразоваться в акционерные общества. Иначе их ликвидируют. Отметим, это касается только тех организаций, которые не занимаются обязательным пенсионным страхованием.

Вместе с 2018 годом заканчивается и действие безвизового режима по «паспорту болельщика» Чемпионата мира по футболу в России.

До 31 декабря помещения объемом потребления тепловой энергии менее чем 0,2 Гкал/час должны быть оборудованы счетчиками.