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Володин предупредил о риске нового потока беженцев из Сирии

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Володин предупредил о риске нового потока беженцев из Сирии

Москва, 8 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил о риске возникновения нового потока беженцев из Сирии, также, по его словам, существует угроза возрастания террористической активности.

К таким последствиям, по словам спикера, может привести затягивание с решением гуманитарной ситуации в САР.

«Затягивание с решением гуманитарной ситуации в Сирии может привести к росту террористической угрозы в регионе и, как следствие, новому потоку беженцев», — сказал Володин, выступая на конференции в Тегеране.

Он подчеркнул, что наибольшую тревогу вызывает положение минных жителей на территориях, которые находятся под контролем международной коалиции США. Его Володин назвал катастрофическим.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время на территории страны продолжается борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) были разбиты при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в САР и возвращения беженцев в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Василий Котов
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