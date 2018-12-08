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Корреспондент ФАН рассказал об обстановке в Париже накануне новых протестов

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Корреспондент ФАН рассказал об обстановке в Париже накануне новых протестов

Париж, 8 декабря. Столица Франции готовится к новой волне протестов «желтых жилетов». Изначально участники акций протестовали против повышения цен на топливо, теперь — против реформ либеральной власти.

Среди основных требований протестующих  — отставка президента Эммануэля Макрона, а также повышение уровня социальных гарантий.

На месте событий в Париже находится корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин. Он направляется к месту акций. По его словам, в настоящее время город заблокирован. Пассажиров метро высаживают за три станции до Триумфальной арки, дальше всем приходится идти пешком.

Корреспондент ФАН рассказал об обстановке в Париже накануне новых протестов

По местному телевидению показывают армейские бронемашины, известные политики убеждают парижан не участвовать в демонстрациях. Однако людей это не останавливает, они продолжают идти в центр.

Акции «желтых жилетов» накрыли Францию с 17 ноября. Митинги протестующих получили название по обязательному аксессуару французских водителей. На прошлых выходных из-за протестов были закрыты центральные станции парижского метро, также сообщалось о стычках протестующих с полицией и задержаниях. 

Автор: Василий Котов
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