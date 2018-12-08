Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Протестующие в Парижа планируют штурм Елисейского дворца

102
0 Оставить комментарий

Протестующие в Парижа планируют штурм Елисейского дворца

Париж, 8 декабря. В Париже началась четвертая волна массовых протестов «желтых жилетов» против повышения цен на топливо. Манифестанты назвали в социальных сетях выступление «Актом IV», сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин с места событий.

Протестующие в Парижа планируют штурм Елисейского дворца

Протестующие требуют снизить налоги и повысить зарплаты. Кроме того, манифестанты призывают власти снизить тарифы на электроэнергию.

Радикально настроенные протестующие призывают к отставке нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. В толпе слышатся призывы к штурму Елисейского президентского дворца, ФАН ведет трансляцию.

Протестующие в Парижа планируют штурм Елисейского дворца

Власти Парижа встречают протестантов рядами полицейских щитов, для обеспечения безопасности мобилизованы около 8 тысяч сотрудников МВД Франции. По улицам столицы Франции курсируют бронеавтомобили.

Протестующие в Парижа планируют штурм Елисейского дворца

В субботу приостановили работу крупные достопримечательности Парижа, для посетителей закрыли Эйфелеву башню и проход к Триумфальной арке. Заведения и магазины также решили  не открываться субботним утром.

Последние выступления на прошедших выходных закончились настоящими погромами. Ультраправые радикалы громили витрины магазинов, поджигали автомобили оскверняли знаменитые достопримечательности. Протестующие скандировали «Макрон – вор!» и требовали отставки нынешнего президента.

Автор: Владимир Тулин специально для ФАН; Париж
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.