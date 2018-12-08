Правительство Британии пригрозило Мэй отставкой из-за сделки по Brexit

Лондон, 8 декабря. Члены британского правительства пригрозили премьер-министру страны Терезе Мэй отставкой в том случае, если проект соглашения с ЕС по Brexit не будет одобрен парламентом Великобритании, а новый вариант документа не будет согласован, передает The Daily Telegraph.

Источники издания уточнили, что в ближайшее время британский кабмин будет настаивать, чтобы Мэй добилась уступок по соглашению от Брюсселя. В правительстве Британии подчеркнули, что премьеру придется уйти в отставку, если ей не удастся этого сделать, а члены парламента проголосуют против существующего соглашения.

На данный момент члены британского правительства уверены, что парламент страны не одобрит соглашение. По информации The Daily Telegraph, покинуть свои посты намерены три министра, не разделяющие позицию Мэй по Brexit, часть министров планируют провести повторный референдум по выходу Соединенного Королевства из ЕС.

Соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза было одобрено всеми 27 странами-членами ЕС 25 ноября на внеочередном саммите. Ранее глава Евросовета Дональд Туск предупредил, что Лондон может столкнуться с выбором между «жестким Brexit» и отказом от выхода из Евросоюза.

Референдум по вопросу о Brexit прошел в Великобритании в 2016 году. Выход страны из ЕС поддержали 51,9% жителей. Лондон рассчитывает выйти из Евросоюза не позднее 29 марта 2019 года.