Дамаск, 8 декабря. Военный контингент иностранных государств должен покинуть территорию Сирийской Арабской Республики после разрешения конфликта. Об этом заявил член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Хади аль-Бахра.

«Мне кажется, что Сирия должна в конце концов освободиться от присутствия иностранных войск​​​», — заявил аль-Бахра в комментарии РИА Новости.

По словам члена СКП, иностранные военные покинут территорию САР после того, как в стране будет достигнуто справедливое политическое урегулирование и будет реализована резолюция 2254 СБ ООН.

Напомним, конфликт в САР продолжается с 2011 года. В прошлом году благодаря координированной деятельности российских и сирийских военных удалось освободить территорию САР от ИГ1 (запрещена в РФ). Однако в некоторых районах страны до сих пор продолжаются зачистки. Так, сирийская провинция Идлиб остается единственным неподконтрольным Дамаску регионом. Для нормализации ситуации в Идлибе главы Турции и РФ договорились о создании демилитаризованной зоны.

Кроме того, силы международной коалиции во главе с США продолжают атаковать позиции мирных жителей в сирийских провинциях под предлогом борьбы с терроризмом. При авиаударах применяются снаряды с запрещенным белым фосфором.

1 Организация запрещена на территории РФ.