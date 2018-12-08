«Гордиться нацизмом — это гордость?»: Порошенко высмеяли за фото с «Мертвой головой»

Москва, 8 декабря. Президент Украины Петр Порошенко сфотографировался с десантниками ВСУ, на форме одного из силовиков пользователи социальных сетей заметили эмблему дивизии СС «Мертвая голова».

Россияне и украинцы резко отреагировали на рекламу, которую, желая или не желая этого, дивизии СС сделал Порошенко.

«Просто прекрасно!» — с сарказмом писали комментирующие фото Порошенко.

«Гордиться нацизмом — это гордость?» — интересовались в Сети.

«На Украине фашизма нет. Ой, простите… Или все-таки есть…» — высмеял Порошенко за «рекламу СС» другой участник обсуждения.

Напомним, киевские власти регулярно критикуют за симпатию к националистическим идеям и реабилитацию преступлений пособников СС в годы Великой Отечественной войны. В октябре президент Петр Порошенко сделал приветствием ВСУ лозунг националистов «Слава Украине».

Ранее печально известный лозунг был размещен на форме сборной Украины по футболу.

Отметим также, что совсем недавно стало известно, что на принадлежащем президенту страны Петру Порошенко Пятом канале работает журналистка, не скрывающая своих симпатиям к идеям фашизма. Президент Украины после этого подвергся резкой критике.