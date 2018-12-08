Эксперты назвали самые «новогодние» города в России и за рубежом

Москва, 8 декабря. Самые атмосферные города для празднования Нового года в России и зарубежных странах назвали в Ассоциации туроператоров РФ. Традиционно в список вошли резиденции Деда Мороза и Снегурочки — Великий Устюг и Кострома.

По словам исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, лучше всего готовятся к новогодним праздникам Москва, Санкт-Петербург, Суздаль, Углич, Казань, Вологда, Великий Устюг, Кострома и Суздаль. Она отметила, что здесь понимают потребности туристов, приезжающих на праздники.

«Пространство городов правильно организовано предпразднично или просто празднично. Там есть ярмарки, то, что создает рождественскую и новогоднюю атмосферу, иллюминация, массовые мероприятия, причем и уличные, и культурные мероприятия — в театрах, концерты и так далее», — пояснила она в беседе с RT.

Из зарубежных городов Логидзе выделила Прагу, Рим, Загреб, Париж и финский город Рованиеми, который расположен недалеко от резиденции Санта-Клауса. По ее словам, Santa Village находится за полярным кругом, и в новогодние и рождественские праздники большую часть дня там темно, работает иллюминация и можно покататься на санях с оленями.

Ранее Ростуризм назвал пять наиболее популярных в России авианаправлений на Новый год. В пятерку наиболее востребованных вошли Москва, Сочи, Симферополь, Краснодар и Петербург.