Маск рассказал, как правильно произносить Tesla

Москва, 8 декабря. Глава компании по производству электрокаров Tesla Илон Маск рассказал, как правильно произносить название компании. Также Маск раскрыл сумму, за которую выкупил название.

В сюжете на канале CBS Маск подчеркнуто называл компанию «Тезла». Основатель компании заявил, что обычно не «придирается к словам», но сам старается произносить название через «з».

По словам Маска, он вместе с основателями компании выкупил название Tesla у жителя Сакраменто. Название обошлось Маску в 75 тысяч долларов. Глава Tesla добавил, что в компании постановили «торговаться до последнего».

Кроме того, в ходе съемки Маск рассказал о своей импульсивности. По его словам, он использует посты в Twitter для самовыражения, хотя некоторые люди предпочитают «рвать на себе волосы».

«Я несколько импульсивен... Я действительно не хочу пытаться придерживаться какого-то шаблона генерального директора», — приводит слова Маск RT.

Маск не исключил, что Tesla может пробрести своего ближайшего конкурента — General Motors (GM), если предприятия компании закроются.