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Медведев утвердил число рабочих мест для иностранцев в России на 2019 год

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Медведев утвердил число рабочих мест для иностранцев в России на 2019 год

Москва, 8 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил число рабочих мест для иностранцев на следующий год. Соответствующее постановление, подписанное премьером, было размещено в субботу на сайте российского правительства.

Как следует из документа, в 2019 году потребность РФ в иностранных работниках составит 144 583 человека. Это на 20% ниже аналогичной квоты в 2019 году.

Приезжающие на работу в Россию иностранцы должны удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных сотрудников и помочь в выполнении крупных инвестиционных проектов. В частности, речь идет о строительстве космодрома «Восточный» и газопровода «Сила Сибири».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила снизить долю иностранных рабочих на российских стройках до 80%. По ее словам, такая мера позволит обеспечить рабочими местами российских граждан.

Автор: Василий Котов
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