Сирия: число детских спортшкол в стране увеличится на треть в 2019 году

Дамаск, 8 декабря. Количество детских спортивных школ на территории Сирии будет увеличено на треть в следующем году. В стране откроют 220 школ, таким образом, численность спортивных учебных заведений вырастет до 900. Об этом сообщил член Олимпийского комитета САР Ибрагим Абазид.

«У нас сейчас действуют около 680 школ во всех провинциях Сирии, кроме Идлиба и Ракки. На следующий год мы планируем увеличить их число до 900», — заявил Абазид.

По словам Абазида, детская спортивная школа состоит из тренера, его помощника и примерно 15 учеников. На данный момент в стране представлены 24 вида спорта. Популярностью пользуются командные виды спорта – футбол, баскетбол, гандбол и другие, также востребованы единоборства и силовые виды спорта.

Член Олимпийского комитета добавил, что талантливых спортсменов в САР отбирают на Национальных детских олимпиадах, которые проводятся раз в два года. Принять участие в таких соревнованиях могут дети до 15 лет.