Учитель снимет фильмы о Цое и Шостаковиче

Нью-Йорк, 8 декабря. Российский режиссер Алексей Учитель приступил к работе над созданием сразу двух фильмов – о Викторе Цое и Дмитрии Шостаковиче. Режиссер проводит кастинг актеров для фильма «Сорок семь» о легенде российского рока.

«Сейчас у меня идет кастинг, выбор натуры по будущим съемкам, которые начнутся летом следующего года, фильма под названием «Сорок семь», — рассказал Учитель в комментарии ТАСС.

Фильм о Цое назван в честь последнего альбома исполнителя, который должен был получить название «Сорок семь», но так и не успел выйти до смерти Цоя. Он был опубликован после смерти музыканта под названием «Черный альбом».

Учитель поделился главной идей фильма – как ни странно, фильм будет не о самом музыканте. Картина-притча будет посвящена водителю автобуса, в который врезался Цой.

Кроме того, режиссер планирует снять фильм-впечатление об известном русском композиторе Шостаковиче. Картина будет выстроена вокруг девятидневного путешествия композитора в Америку на корабле.