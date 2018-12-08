Рэперы и депутаты все-таки смогли договориться. Итоги встречи по отмене концертов. ФАН-ТВ

В Москве на площадке ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная ситуации с отменой концертов рэперов в стране. В течение последних месяцев в России массово и громко отменили ряд выступлений рэп-исполнителей: Элджея, Хаски, группы «Френдзона» и GONE.Fludd. Ранее в Госдуме прошел круглый стол, на который депутаты пригласили представителей рэп-сообщества для обсуждения проблемы отмены концертов. По мнению депутатов, отменять концерты исполнителей с такими текстами — нормально, а вот рэперы считают, что то, что они делают, — это творчество, творческий человек пишет, что хочет, и не берет никакую ответственность за влияние материала на аудиторию. Но прийти к общим выводам все же удалось.



«За нами стоит огромная культура, и мы пришли решать вопрос. Творческий человек вообще не обязан брать на себя никакую ответственность, когда в творчестве начинается: «Я вот сейчас напишу это, и обо мне подумают это». На этом заканчивается творчество. Понимаете? Это неправильно. Творчество оно и есть творчество, это совершенно другой мир. Почему артисты, которые сами пишут песни, странные? Потому что у них другой мир, они по-другому видят этот мир, нельзя осуждать человека за то, что он видит мир иначе. Да, есть какие-то песни, которые мы сами не любим, и считаем, что это полный кошмар. Мы можем писать в Интернете, говорить в интервью: «Не слушайте, это полный провал, зачем вы это слушаете, это деградация», но закон не должен влезать, это творческое общество. Если, конечно, люди говорят: «Иди покури, наркотики употребляй или убей». Да, здесь возникает вопрос: зачем ты призываешь людей к таким действиям? А если человек говорит: «Я покурил», то это его личное дело. И часто бывает, что это просто образ. Это вопрос двойных стандартов, и мы будем стараться с этим бороться. Я очень рад, что нас услышало правительство и мы добились чего хотели», — говорит рэп-исполнитель Давид Нуриев (Птаха).



Депутатам и рэперам вроде бы удалось найти общий язык. Исполнители и сами считают, что прямая пропаганда незаконных действий не должна выходить за рамки тетрадного листа или заметок в телефоне, но, по их мнению, не все понимают, что такое реальная пропаганда. Участники обсуждения нашли три решения, которые должны быть реализованы. Во-первых, в Генеральную прокуратуру отправится обращение с описанием всех концертов, которые были отменены, и с просьбой прокомментировать законность отмены. Во-вторых, совместными усилиями будет создан экспертный совет по культуре, в который войдут музыканты, художники, режиссеры и другие творческие профессионалы. Он будет иметь отдельное мнение в спорных ситуациях. В-третьих, планируется проработка и создание экспертного совета, который займется экспертизой текстов исполнителей. Обе стороны встречей в Госдуме довольны и озвучили это на пресс-конференции.

«Ну во всяком случае, мне кажется, что люди прислушались. Чтобы вы понимали, зачастую те, кто сегодня был в нашем зале, рэп-исполнители, говорят абсолютно на другом языке с теми, кто работает в госорганах. Круто, что мы действительно пришли к общему мнению. То, что сегодня было озвучено, это было непросто, но я очень рада, что мы все настроены на работу», — признается Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента при Госдуме.

Мария Воропаева выделяет две основные причины отмены концертов рэперов: реакция правоохранительных органов и реакция родителей на содержание текстов музыкантов. В итоге все сошлись на одном: никакая реакция не позволит отменять концерты. Если такой вопрос поднимется, то подключатся созданные экспертные советы, если, конечно, они действительно появятся.



