Друг Хворостовского рассказал о последней мечте оперного певца

Москва, 8 декабря. Последней мечтой знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского было участие в записи оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Об этом рассказал коллега и друг певца дирижер Константин Орбелян.

По словам Орбеляна, когда в 2015 году Хворостовскому сказали его диагноз, он заявил, что мечтает о двух вещах — записать «Риголетто» и «Отчалившую Русь» Свиридова. Тогда в 2016 году дирижер собрал оркестр, пригласил звезду — солистку Метрополитен-опера Надин Сьерру и тенора Франческо Демуро, и вместе с Хворостовским записали «Риголетто».

«Тогда, летом 2016 года, он выложился полностью, выложил все, что возможно было и невозможно, он был еще в прекраснейшей форме… Ведь он не сдавался ни на секунду, был настоящий борец», — заявил Орбелян в комментарии ТАСС.

Диск с записью вышел в день смерти российского оперного певца 22 ноября 2017 года. Запись «Риголетто» номинировали на музыкальную премию Grammy в категории «Лучшая запись оперного произведения». Церемония награждения состоится в феврале 2019 года в США.

Вторая мечта Хворостовского тоже исполнилась – певец записал вокальную поэму Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина «Отчалившая Русь». Запись была номинирована на Grammy в прошлом году.

Напомним, народный артист РФ Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет после тяжелой болезни. Оперный певец получил признание не только в России, но и во всем мире. Он выступал на известных мировых сценах. Последний его концерт состоялся в родном Красноярске.