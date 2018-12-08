УАЗ анонсировал выпуск внедорожника «Патриот» с коробкой-автоматом

Москва, 8 декабря. Внедорожник Ульяновского автомобильного завода с автоматической коробкой передач может появиться на российском рынке в 2019 году. Об этом сообщается на странице УАЗ в социальных сетях.

Предположительно, внедорожник с АКПП поступит к дилерам после марта следующего года. О точной дате начала продаж «Патриота» с коробкой-автоматом УАЗ пообещал сообщить позже.

Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» вышел на рынок в октябре этого года. Машина получила двигатель «ЗМЗ-Про» мощностью 150 лошадиных сил, улучшенный механизм рулевого управления и повышенную шумоизоляцию.

Ранее эксперты признали УАЗ «Патриот» лучшим бюджетным внедорожником на российском автомобильном рынке. На данный момент приобрести автомобиль можно за 746 500 рублей.