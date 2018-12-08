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ФАН публикует список погибших в ДТП с двумя иномарками под Рязанью

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ФАН публикует список погибших в ДТП с двумя иномарками под Рязанью

Москва, 8 декабря. Легковые автомобили Kia и Toyota столкнулись в ночь на субботу в Сасовском районе Рязанской области. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще трое пострадали. Федеральное агентство новостей публикует список погибших.

Как сообщили источники ФАН, на данный момент установлены личности трех погибших. В аварии на 412-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» погибли Александр О. 1976 года рождения, Валерия Е. 1999 года рождения, Владимир Е. 1993 года рождения и еще один неизвестный.

ФАН публикует список погибших в ДТП с двумя иномарками под Рязанью

Еще три человека в результате ДТП получили травмы разной степени тяжести, они были доставлены в Шацкую центральную районную больницу.

По предварительной версии, авария произошла из-за выезда одного из легковых автомобилей на встречную полосу. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Специалисты продолжают работать на месте.

ФАН публикует список погибших в ДТП с двумя иномарками под Рязанью

Автор: Василий Котов
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