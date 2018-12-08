Четыре человека погибли в ДТП под Рязанью

Москва, 8 декабря. В Рязанской области при столкновении двух легковых автомобилей Kia и Toyota погибли четыре человека, еще трое получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили в субботу в региональном управлении ГИБДД.

Как уточнили в инспекции, авария произошла в ночь на субботу на 413-м километре трассы Москва — Челябинск. По предварительным данным, одна из машин выехала на встречную полосу, что и стало причиной ДТП.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Специалисты продолжают работать на месте аварии. Дети в машинах не находились, среди погибших и пострадавших несовершеннолетних нет.