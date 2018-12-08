Киев, 8 декабря. Минздрав Украины призвал главврачей не «отбеливать» деньги олигархов, а просить о помощи бизнес и местных властей. С таким заявлением выступила временно исполняющая обязанности главы ведомства Ульяна Супрун.

«Не берите средства от олигархов, чтобы «отбеливать» их деньги», — сказала она, выступая на второй Всеукраинской конференции по семейно-ориентированной медицине.

Супрун также заявила, что за материальной помощью главврачам следует обращаться не к государству, а к местным властям.

«Идите к своей областной, городской власти, в сельский совет и просите у них деньги. Их — много. Если вы не знаете сколько — обратитесь к нам, и мы вам скажем сколько», — подчеркнула она.

Чиновница добавила, что покупать медицинскую аппаратуру для украинских больниц может бизнес. Она рекомендовала создать при медучреждениях отдельную рабочую группу, которая будет заниматься данными вопросами и просить помощи у предпринимателей. При этом, по словам Супрун, главварачи должны иметь «реалистичные планы» по поводу того, что они хотят видеть в своих больницах.

Прошлой осенью президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реформировании системы здравоохранения в стране. Основной задачей реформы является снижение финансирования медицины. В частности, практически все услуги врачей для жителей Украины станут платными, а список лекарств, которые предоставляются страдающим онкологией гражданам, будет существенно сокращен.

Ранее депутат Рады Ольга Богомолец заявила, что власти Украины заинтересованы в том, чтобы больниц в стране становилось меньше, и население сокращалось. Она обвинила украинское руководство в «медицинском геноциде».