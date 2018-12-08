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Смертельная давка на рэп-концерте в Италии: появилось видео

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Смертельная давка на рэп-концерте в Италии: появились новые подробности

Москва, 8 декабря. Шесть человек стали жертвами смертельной давки в ночном клубе в итальянской провинции Анкона. Еще 120 пострадали. В Сети появилось видео с места событий.

Кадры были размещены на странице итальянской пожарной службы в Twitter. На них видно, как спасатели оказывают помощь пострадавшим.

Трагедия произошла в ночь на пятницу во время выступления рэпера Sfera Ebbasta. Как сообщает газета Corriere della Sera, около 01.00 ночи по местному времени (03.00 по Москве) неизвестный распылил в популярном ночном клубе в городе Коринальдо перцовый баллончик. Возникла паника, посетители клуба бросились к выходу. Однако он оказался слишком узким, возникла давка. Всего в клубе находилось порядка тысячи человек.

По последним данным, в давке погибли шесть человек, 120 попали в больницу. Десять из них находятся в тяжелом состоянии. На месте продолжают работать специалисты.

Автор: Василий Котов
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