Смертельная давка на рэп-концерте в Италии: появилось видео

Москва, 8 декабря. Шесть человек стали жертвами смертельной давки в ночном клубе в итальянской провинции Анкона. Еще 120 пострадали. В Сети появилось видео с места событий.

Кадры были размещены на странице итальянской пожарной службы в Twitter. На них видно, как спасатели оказывают помощь пострадавшим.

#Corinaldo (AN) #8dic, nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018

Трагедия произошла в ночь на пятницу во время выступления рэпера Sfera Ebbasta. Как сообщает газета Corriere della Sera, около 01.00 ночи по местному времени (03.00 по Москве) неизвестный распылил в популярном ночном клубе в городе Коринальдо перцовый баллончик. Возникла паника, посетители клуба бросились к выходу. Однако он оказался слишком узким, возникла давка. Всего в клубе находилось порядка тысячи человек.

По последним данным, в давке погибли шесть человек, 120 попали в больницу. Десять из них находятся в тяжелом состоянии. На месте продолжают работать специалисты.