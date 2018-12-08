Кокорину и Мамаеву разрешат приготовить оливье к Новому году

Москва, 8 декабря. Находящимся под арестом футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину разрешат приготовить к новогоднему столу салат оливье.

Картофель и морковь в СИЗО могут принести родственники или друзья арестованных. Соленые огурцы, колбасу, вареные яйца и майонез можно купить в интернет-магазине ФСИН. Не получится достать только зеленый горошек, так как в СИЗО запрещено передавать продукты в железных банках, сообщил газете «Комсомольская правда» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Отварить продукты можно с помощью кипятильника в тазу. Нарезать их получится с помощью безопасных ножей, их выдают подследственным на время, отметил Мельников.

Ранее Газета.ru сообщила, что Тверской районный суд Москвы продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 февраля 2019 года.