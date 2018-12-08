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Военные Канады изъяли свыше 17 тонн наркотиков

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Военные Канады изъяли свыше 17 тонн наркотиков

Оттава, 8 декабря. Канадские военные предотвратили поставку более 17 тонн наркотиков  за 2018 год в рамках международной операции по борьбе с наркотрафиком. Об этом сообщается на сайте вооруженных сил Канады.

Поставки наркотиков была перекрыта во время операции Сarribe, которая проходила в Карибском море и восточной части Тихого океана. Она проводилась совместно с Береговой охраной США, а также целевой группой «Юг» под руководством Вашингтона.

Отметим, что операция Carribe проводится с 2006 года. Ее основная цель — блокирование распространения наркотиков в Северной Америке. В ней задействованы корабли и самолеты США, Франции, Великобритании, Испании, Нидерландов,сообщают «Известия».

Автор: Денис Коробейников
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