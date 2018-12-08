«Бригаду будущего» ВМС Украины вооружат советскими танками и БТР

Киев, 8 декабря. В Военно-морских силах Украины в начале ноября было создано соединение морской пехоты, которое скоро можно будет назвать «бригадой будущего». Об этом заявил командир подразделения, полковник украинской армии Николай Палас.

«Я убежден, что через небольшой промежуток времени нашу бригаду можно будет назвать бригадой будущего», — сообщил полковник.

По словам Паласа, в часть уже начало поступать оружие и «современная» техника, в том числе советские танки Т-80 и известные под маркой БТР-7 модернизированные версии советского бронетранспортера БТР-70. Также на вооружение бригады поступит модернизированное стрелковое вооружение, украинские ПТРК «Стугна-П» и бронеавтомобили «Варта».

Полковник считает, что новое соединение будет олицетворять «высокие стандарты» которым следуют подразделения Вооруженных сил Украины.

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