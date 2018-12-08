Страны-члены ОПЕК сократят добычу нефти на 2,5% | 8 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Страны-члены ОПЕК сократят добычу нефти на 2,5%
Страны, входящие в ОПЕК, сократят добычу нефти на 2,5%, а не входящие в картель — на 2%. Такое заявление было опубликовано после окончания заседания ОПЕК+ в Вене. В частности, страны пришли к соглашению о сокращении общей добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Ограничение вступит в силу в январе 2019 года и продлится шесть месяцев. В рамках соглашения ОПЕК+ Россия сократит суточную норму добычи нефти на 228 тысяч баррелей. По словам министра энергетики Александра Новака, из-за климатических условий страны на это потребуется несколько месяцев.
СБУ блокировала ретрансляцию российских каналов в Кировограде
Служба безопасности Украины блокировала ретрансляцию российских каналов в Кировограде. На сайте СБУ сообщается, что российские каналы вещали в регионе незаконно. «Указанный контент входит в перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям отечественного законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении», — говорится в сообщении СБУ. Отметим, под запрет попали и каналы, никак не связанные с политикой, например, «Охота и рыбалка».
Российским водителям больше не нужно устанавливать знак «Шипы»
Российским водителям больше не нужно устанавливать на автомобили с шипованной резиной знак «Шипы». Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, вступило в силу 8 декабря. Отмена знака была обусловлена тем, что он потерял свою актуальность, поскольку в современных автомобилях динамические характеристики определяют такие факторы, как системы стабилизации и помощи при торможении. Также 8 декабря инвалиды, передвигающиеся на колясках с двигателем, приравнены к пешеходам.
Российские спортсмены заняли весь пьедестал юниорского Гран-при по фигурному катанию
Российские пары заняли весь пьедестал юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере. По итогам двух программ Игорь Еременко и София Шевченко набрали в сумме 170,66 балла и завоевали первое место. Всего одну сотую балла победителям уступили Арина Ушакова и Максим Некрасов — пара набрала в сумме 170,65 балла. А Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров оказались на третьей строчке, получив 164,54 балла