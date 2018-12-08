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Стала известна причина госпитализации звезды сериалов «Воронины» и «Не родись красивой»

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Стала известна причина госпитализации звезды сериалов «Воронины» и «Не родись красивой»

Москва, 8 декабря. Российская актриса Юлия Куварзина, известная по сериалам «Не родись красивой» и «Воронины» попала в больницу с травмой.

Артистка повредила ногу. Инцидент произошел 7 декабря. Она обратилась за помощью в одно из московских травматологических отделений.

Как сообщает  телеканал «Рен ТВ», у Куварзиной диагностировано повреждение крестообразной связи левого коленного сустава. Актриса ударилась на сцене во время спектакля, а на следующий день уже не могла ходить.

Ранее актриса Татьяна Васильева получила травму в головы московском метро, сообщала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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