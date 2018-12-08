София, 8 декабря. Президент Болгарии Румен Радев в эфире Болгарского национального телевидения заявил, что Европейский союз не должен становиться заложником внутриполитических амбиций руководства Украины.

По мнению Радева, в инциденте в Керченском проливе участвовали «более двух сторон». В то же время президент Болгарии призвал искать принципиальное решение вопроса.

«Никто не заинтересован в милитаризации Черного моря, а такое, видимо, происходит», — заключил Румен Радев.

Инцидент в Керченском проливе произошел утром 25 ноября. Военные корабли ВМС Украины нарушили госграницу РФ и в течение нескольких часов совершали в территориальных водах России опасные маневры. Суда продвигались к Керченскому проливу, игнорируя законные требования пограничников остановиться.

Корабли были задержаны с применением оружия. Суд арестовал 24-х украинских моряков по обвинению в нарушении государственной границы РФ.

Москва расценивает произошедшее в Керченском проливе как провокацию. Киев называет действия России актом агрессии. В ряде областей Украины на 30 дней введено военное положение.

Киев призывает к введению новых санкций против России. В Евросоюзе считают подобные шаги преждевременными, на этом настаивают Франция и Германия.