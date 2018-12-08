Москва, 8 декабря. В одном из клубов в Италии в результате давки на рэп-концерте погибли шесть человек, еще около 120 пострадали. Об этом сообщает в субботу итальянская газета Repubblica.

По данным издания, в ночь с пятницы на субботу в клубе Lanterna Azzurra один из посетителей распылил «едкий спрей». Это спровоцировало панику. Люди толпой бросились к выходу, возникла давка.

В ней погибли шесть человек, 118 были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в клубе находилось около тысячи человек. На место трагедии прибыли спасательные службы из ближайших населенных пунктов.