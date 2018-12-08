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ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием двух иномарок в Коми

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ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием двух иномарок в Коми

Сыктывкар, 8 декабря. Страшное ДТП произошло в Княжпогостском районе республики Коми: в результате столкновения Daewoo Matiz и Mitsubishi Pajero погибли два человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

Как стало известно ФАН, авария случилась на 173 километре трассы Сыктывкар — Ухта. Два человека, находившиеся в Daewoo, получили смертельные травмы, в результате которых скончались. Еще два человека из Mitsubishi серьезно пострадали. Один из них в настоящее время находится в реанимации. 

ФАН публикует фото с места смертельной аварии.

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием двух иномарок в Коми

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием двух иномарок в Коми

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием двух иномарок в Коми

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием двух иномарок в Коми

Автор: Алексей Громов
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