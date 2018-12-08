Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В России резко упали цены на красную икру

103
0 Оставить комментарий

В России резко упали цены на красную икру

Москва, 8 декабря. Цены на красную икру в декабре в России снизились вдвое. Об этом журналистам сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, понижение цены связано с увеличением улова лососевых в два раза.

«Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч тонн», — заявил Шестаков.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря деятельности органов рыбоохраны, связанной с регулированием в сфере рыбной ловли, заполняемостью нерестилищ, а также по отмене дрифтерных сетей.

Отметим, что общий улов тихоокеанских лососей составил в 2018 году более 677 тонн. Это почти в два раза превышает улов прошлого года, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области откроется новое рыбное производство. Разведение тихоокеанских лососей займется резидент свободного порта «Владивосток». Предприятие введут в эксплуатацию осенью 2019 года, сообщали «Известия».

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.