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Госдеп США попросил Россию освободить правозащитника Пономарева

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Госдеп США попросил Россию освободить правозащитника Пономарева

Москва, 8 декабря. Госдепартамент США призвал власти России освободить арестованного за повторное нарушение правил проведения публичной акции правозащитника Льва Пономарева.

«Мы призываем Россию немедленно освободить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который был арестован и приговорен к 16 дням в тюрьме за репост в социальной сети публикации с призывом к мирному протесту», — говорится в сообщении.

Льва Пономарева задержали в конце октября у центрального здания ФСБ на Лубянке во время проведения акции в защиту фигурантов дела «Нового величия». Тверской суд Москвы 5 декабря приговорил Пономарева к 25 суткам административного ареста. Позже Мосгорсуд сократил срок до 16 суток, сообщают «Известия». Остальную часть постановления суд оставил без изменений.

Автор: Виталий Малясев
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