Парламент Японии разрешил использовать в стране гастарбайтеров

Токио, 8 декабря. Власти Японии отменили запрет на использование в стране иностранных рабочих. Соответствующие поправки принял парламент Японии в субботу.

Ранее в Японии получали разрешение на работу только высококвалифицированные специалисты определенных специальностей. К ним относились преподаватели, музыканты, научные работники и спортивные тренера. При этом в стране запрещалось использование не граждан Японии в сфере физического труда. Исключение было сделано в качестве ограниченного приглашения стажеров из развивающихся стран.

После принятия поправок в стране можно будет принимать на работу иммигрантов. Их будут использовать в 14 секторах экономики, среди которых сельское хозяйство, строительство, уход за больными, судостроение и другие сферы.

Также правительство одобрило выдачу виз на срок до пяти лет иностранцам со знанием японского языка, без права привозить свои семьи в Японию. Однако высококвалифицированные рабочие смогут продлевать визы на длительный срок, а также претендовать на получение вида на жительство. Поправки вступят в силу в апреле 2019 года, когда в Японии начинается новый финансовый год, сообщает ТАСС.