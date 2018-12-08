Авиакомпания «ИрАэро» приостановила перевозку туристов на Хайнань

Москва, 8 декабря. Авиакомпания «ИрАэро» из-за задолженности туроператора «Жемчужная река» с 7 декабря приостановила выполнение программы перелетов на китайский Хайнань и по другим направлениям. На острове остаются 1500 российских туристов, сообщила пресс-служба перевозчика.

«В связи с образовавшейся задолженностью за фактически выполненные авиарейсы в Хайкоу и Санью, принимая во внимание систематические нарушения графика платежей и погашения задолженности туроператором «Жемчужная река», учитывая отсутствие оплаты за предстоящие авиарейсы и непокрытие депозита, с 20.00 по московскому времени 7 декабря приостанавливаем программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов «Жемчужной реки» по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва до полного погашения задолженности», — сообщила пресс-служба компании.

В «ИрАэро» отметили, что ожидали платежа от туроператора до закрытия банка 7 декабря, но средств не поступило. Пресс-служба компании также сообщила, что ожидающих вылета из Хайкоу в Челябинск пассажиров перевезут 8 декабря. Иногородние пассажиры рейса Челябинск — Хайкоу за 7 декабря до 12.00 8 декабря будут размещены в гостинице.

Продолжить выполнение полетов авиакомпания готова только после полного погашения задолженности работающим под брендом «Жемчужная река» туроператором ООО «Тревел Дизайнерс», подчеркнули в «ИрАэро».