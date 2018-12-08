Зять Трампа и WikiLeaks просят у суда отменить иск о вмешательстве в выборы США

Вашингтон, 8 декабря. Зять и старший советник американского президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, организация WikiLeaks, а также экс-советник Трампа Роджер Стоун требуют от суда в Нью-Йорке отклонить иск демократов, который связан с якобы «вмешательством» России в президентские выборы 2016 года в США. Истцы отправили соответствующее ходатайство в суд.

Соответствующие документы опубликованы в пятницу, 8 декабря, в электронной базе суда.

Так, юристы компании WikiLeaks заявили, что дело о «вмешательстве» России в выборы США ставит под угрозу права на свободу слова, которые гарантированы первой поправкой к конституции США.

Они считают, что если суд признает организацию WikiLeaks виновной, то это поставит под угрозу независимые медиа, а также журналистов-фрилансеров в США, которые перестанут заниматься своей профессиональной деятельностью и публиковать информацию.

Адвокаты Кушнера заявили, что следствие приводит «самые безобидные факты» деятельности старшего советника Трампа. К ним юристы относят участие Кушнера во встрече с российским юристом Натальей Весельницкой в Trump Tower в Нью-Йорке в разгар президентской компании в США.

Во время встречи, в которой принимал участие Трамп-младший, сын президента США якобы рассчитывал получить от российского юриста компромат на соперника Дональда Трампа Хиллари Клинтон, однако его у Весельницкой не оказалась, отмечают защитники Кушнера.

Напомним, что в США с мая 2016 года ведется расследование о якобы попытках российских властей повлиять на выборы в США в 2016 году. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Американский президент Дональд Трамп, а также его помощники опровергали контакты с Россией во время предвыборной компании. В Кремле также заявляли, что не пытались повлиять на ход выборов в США.