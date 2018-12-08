Сирия планирует привлечь российских тренеров для подготовки спортсменов

Дамаск, 8 декабря. Сирийские власти собираются привлечь зарубежных специалистов для подготовки спортсменов к международным соревнованиям из-за дефицита тренерских кадров. Об этом заявил президент Олимпийского комитета Сирии Моваффак Джума.

«Мы надеемся на специалистов из России, Белоруссии, Китая и других стран, которые помогут подготовить наших спортсменов до уровня участия в Олимпийских играх», — сообщил Джума.

Президент Олимпийского комитета Сирии отметил, что дефицит тренерских кадров возник в стране из-за войны. Еще несколько лет назад зарубежные специалисты отказывались приезжать в Сирию для работы со спортсменами. В настоящее время ситуация изменилась.

По словам Моваффака Джумы, с сирийскими тяжелоатлетами уже работает специалист из Украины, а сборную по футболу готовит тренер из Германии. Особые надежды Олимпийский комитет Сирии возлагает на специалистов из России и бывших республик СССР. Джума отметил, что у Сирии есть большой опыт работы с русскоязычными тренерами.

Он подчеркнул, что помимо привлечения иностранных специалистов проводится подготовка тренерских и судейских кадров по линии Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций.