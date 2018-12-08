«Ведут себя как дурачки какие-то»: Милонов отреагировал на решение Литвы ввести санкции против РФ

Москва, 8 декабря. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов считает, что санкции, введенные властями Литвы против Российской Федерации из-за случившегося в Керченском проливе, никак не навредят России.

По его словам, действия литовских властей вызывают удивление. Однако обижаться на них не нужно, отметил Милонов, так как Москва таких санкций и не заметит.

Депутат при этом выразил мнение, что власти этой прибалтийской страны «ведут себя как дурачки какие-то», хотя и являются «в принципе нормальными людьми», сообщает телеканал «360».

Позиция Литвы — это «тяжелый удар», считает Милонов. Он указал на то, что Россия не враг Литве.

Напомним, официальный Вильнюс ввел санкции против России после инцидента в Черном море, о чем заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.