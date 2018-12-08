Парламент Японии одобрил соглашении об экономическом партнерстве с Евросоюзом

Токио, 8 декабря. Верхняя палата японского парламента ратифицировала соглашение по экономическому партнерству с Евросоюзом. Об этом сообщают японские журналисты.

Документ вступит в силу с 1 февраля 2019 года. После реализации соглашения в мире появится большая экономическая зона, открытая для свободной торговли. Она будет занимать треть мирового ВВП.

Как сообщает агентство «Киодо», Евросоюз со своей стороны должен ратифицировать соглашение 20 декабря.

Как пишут японские журналисты, соглашение принесет японским покупателям дешевые сельскохозяйственные товары, но создаст более жесткие условия конкуренции для японского сельского хозяйства в мире.