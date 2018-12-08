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Певицу Шакиру обвинили в неуплате €14,5 млн налогов

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Певицу Шакиру обвинили в неуплате €14,5 млн налогов

Мадрид, 8 декабря. Налоговая служба Испании считает, что популярная колумбийская певица Шакира в период с 2012 по 2014 год могла уклониться от уплаты налогов на 14,5 млн евро, сообщает газета El Pais.

По данным издания, прокуратура Барселоны намерена подать иск против Шакиры в ближайшее время. Исполнительницу подозревают в неуплате налога на имущество и подоходного налога. Следствие не исключает, что, уклоняясь от обязанностей налогоплательщицы, Шакира пыталась убедить власти, что проживает на Багамских островах.

Певица живет в Барселоне с 2011 года. Согласно испанскому законодательству, она стала налоговым резидентом автоматически, проведя на территории страны более шести месяцев, и обязана платить налоги в бюджет Испании, в том числе с полученных за рубежом доходов. Налоговая ставка может достигать 50%.

Автор: Виктор Мальцев
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