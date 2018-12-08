Мюллер представил суду детали нарушения Манафортом сделки со следствием

Вашингтон, 8 декабря. Спецпрокурор США Роберт Мюллер предоставил суду документы, которые свидетельствуют о том, что Пол Манафорт, экс-глава предвыборного штаба президента Трампа, нарушил сделку со следствием.

В конце ноября Мюллер объявил, что Манафорт нарушил договоренности со следствием. Он пообещал предоставить подробности. Так, в документах, представленных Мюллером, говорится о ложных показаниях Манафорта после заключения сделки со следствием. В частности, сообщается об эпизодах взаимодействия с бизнесменом Константином Килимником.

Большая часть показаний Манафорта заретуширована , однако оставлены слова «неоднократно лгал», «дал отличающиеся пояснения» и «сначала отрицал», сообщается в документе.

Напомним, что ФБР подозревает Манафорта в «связях» с российскими спецслужбами. Москва неоднократно подчеркивала ,что не вмешивается в дела других государств.