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Мюллер представил суду детали нарушения Манафортом сделки со следствием

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Мюллер представил суду детали нарушения Манафортом сделки со следствием

Вашингтон, 8 декабря. Спецпрокурор США Роберт Мюллер предоставил суду документы, которые свидетельствуют о том, что Пол Манафорт, экс-глава предвыборного штаба президента Трампа, нарушил сделку со следствием.

В конце ноября Мюллер объявил, что Манафорт нарушил договоренности со следствием. Он пообещал предоставить подробности. Так, в документах, представленных Мюллером, говорится о ложных показаниях Манафорта после заключения сделки со следствием. В частности, сообщается об эпизодах взаимодействия с бизнесменом Константином Килимником.

Большая часть показаний Манафорта заретуширована , однако оставлены слова «неоднократно лгал», «дал отличающиеся пояснения» и «сначала отрицал», сообщается в документе.

Напомним, что  ФБР подозревает Манафорта в «связях» с российскими спецслужбами. Москва неоднократно подчеркивала ,что не вмешивается в дела других государств.

Автор: Денис Коробейников
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