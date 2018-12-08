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Российские фигуристы победили в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

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Российские фигуристы победили в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

Ванкувер, 8 декабря. Российские фигуристы Игорь Еременко и Софья Шевченко победили в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Пара выступила 7 декабря в канадском Ванкувере. Еременко и Шевченко представили произвольную программу и получили 102,93 балла. По итогам двух программ пара набрала в сумме 170,66 балла и заняла первое место.

В тройку лидеров вошли еще два российских дуэта, сообщает Газета.ru. Всего одну сотую балла победителям уступили Арина Ушакова и Максим Некрасов — пара набрала в сумме 170,65 балла. Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров заняли третье место, получив 164,54 балла.

Автор: Виктор Мальцев
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