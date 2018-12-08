Охлобыстин объяснил, почему считает себя мракобесом

Москва, 8 декабря. Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что считает себя мракобесом.

Популярный актер считает, что в нем есть какое-то «мракобесие», из-за его негативного отношения к гомосексуальности.

В интервью «Известиям», Охлобыстин признался, что не понимает разговоров о нарушении гендерной идентичности, а также почему европейским подросткам рассказывают об этом.

«Я не то чтобы гомофоб в прямом понимании — ловить сачком, арестовывать, лечить уколами. Но я считаю, что это прямое нарушение всех религиозных установленных норм», — заявил Охлобыстин.

Также актер негативно высказался о сторонниках так называемого чайлдфри-движения, члены которого сознательно не хотят иметь детей. По его словам, приверженцы такого движения являются «исчадиями ада» и «психически дезориентированными людьми».

Напомним, что российский актер известен резкими высказываниями про людей ЛГБТ-сообщества. В прошлом Охлобыстин являлся священником Русской православной церкви, но временно отошел от служения по собственному желанию.