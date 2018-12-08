«Тревожный сигнал для американцев»: Epoch Times рассказала о новой дружбе Кубы с Россией

Вашингтон, 8 декабря. Обозреватель газеты Epoch Times Тревор Лоудон рассказал о новой дружбе Кубы с Россией, назвав происходящее «тревожным сигналом для американцев».

В статье, пересказ которой публикует RT, журналист напомнил о визите нового лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля в Россию и его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, отношения между странами вернулись к невиданному с советских времен уровню сотрудничества.

В качестве подтверждения Лоудон приводит сообщение американской газеты коммунистической направленности People’s World о начале расцвета кубинско-российского сотрудничества в 2014 году после прощения Кубе долга перед Советским Союзом. По итогам последней встречи в Москве российско-кубинская межведомственная комиссия подготовила восемь соглашений в области торговли и инвестиций, которые будут действовать до 2030 года, отметили в издании.

Среди прочего предлагается установка на Кубе системы ГЛОНАСС, финансовая помощь по модернизации трех кубинских электростанций, содействие в модернизации и развитии сталелитейной промышленности, железнодорожного сообщения и в восстановлении цитрусовой отрасли. Кроме того, Россия обеспечит поставки энергосберегающих ламп и продолжит разработку нефтяных месторождений на острове.

После подписания российско-кубинских соглашений президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны в ходе обсуждения международных и региональных вопросов обнаружили схожесть взглядов по основным направлениям.

Кубинский лидер также поспешил укрепить связи с коммунистическими государствами Азии, посетив после России КНДР, Китай, Вьетнам и Лаос, отмечает Лоудон. С каждой из стран Мигель Диас-Канель заключил расширяющие рамки сотрудничества в различных областях соглашения. По мнению обозревателя, это говорит о создании нового антизападного блока, неотъемлемой частью которого является Россия.