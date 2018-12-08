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Прокуратура США определилась с наказанием для экс-адвоката Трампа

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Прокуратура США определилась с наказанием для экс-адвоката Трампа

Вашингтон, 8 декабря. Бывший адвокат американского президента Майкл Коэн заслуживает «значительного тюремного заключения». Такой позиции придерживаются прокуроры по его делу, сообщают американские СМИ.

«Сторона обвинения утверждает, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн заслуживает значительного тюремного заключения, несмотря на свое сотрудничество», — передает слова прокуроров агентство Associated Press.

Напомним, что Майкла Коэна обвиняют в банковском и налоговом мошенничестве. Так, бывший адвокат Трампа признал себя виновным по ряду пунктов обвинения. Коэн настаивает, что после сделки со следствием, он должен получить три года лишения свободы.

Автор: Денис Коробейников
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