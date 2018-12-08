Канадский суд отложил слушания по делу финдиректора Huawei

Оттава, 8 декабря. Канадский суд отложил слушания по делу финансового директора компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу до 10 декабря.

Судья Верховного суда в провинции Британская Колумбия заявил, что выслушает адвокатов Мэн Ваньчжоу в понедельник. Защитники настаивают на освобождении женщины под залог.

Как сообщает газета Vancouver Star, стороны обвинения требует оставить Мэн Ваньчжоу под стражей. Они опасаются, что финансовый директор Huawei покинет Канаду после освобождения под залог.

Напомним, канадские власти задержали Мэн Ванчжоу в Ванкувере 1 декабря. США подозревают финансового директора Huawei в нарушении американских санкций в отношении Ирана.

Посольство Китая в Канаде назвало задержание Мэн Ванчжоу «грубым нарушением прав человека» и потребовало ее немедленного освобождения.